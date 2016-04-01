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جابر نصار: مكتبات بين السرايات تقدم "البرشام" للطلاب لمساعدتهم على الغش

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جابر نصار: مكتبات بين السرايات تقدم "البرشام" للطلاب لمساعدتهم على الغش جابر نصار: مكتبات بين السرايات تقدم "البرشام" للطلاب لمساعدتهم على الغش
أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن مكتبات بين السرايات أخطر على العملية التعليمية بالجامعة من أى شئ آخر، مؤكداً أنها تقدم "البرشام" للطلاب لمساعدتهم على الغش و"على أد فلوسك"، قائلاً "لكل جزئية سعر محدد من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، منظومة بين السرايات تعمل على ملخصات إما للمذاكرة أو الغش وبالتالى أنت لا تحتاج إلى مدرج أو كتاب أو أستاذ، وبعد ذلك يتخرج الطالب لا يعلم شىء، ويحصل على الماجستير والدكتوراه ثم يقف على رصيف رئاسة الوزراء من أجل وظيفة بـ500 جنيه".

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "إذا علمت الطالب بشكل جيد وكان لديه الجراءة سيتربح بشكل أفضل ويكون لديه عمل جيد، وطلبت من الأساتذة كتب مرجعية يراجعها المكتب العلمى وفق التصنيف الذى نصت عليه اللائحة والمنهج يتم وضعه على أن يكون له أهداف علمية واضحة، ويرتبط بذلك تطوير نظام الامتحانات، لأنه عندما أواجه بين السرايات لا يمكننى أن أواجهها بالقوة لأنى جامعة ولست وزارة الداخلية".

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن "العاملون فى بين السريات يقومون بسرقات علمية ويعتدون على حق المؤلف، والعمل هناك يمثل تحت بير السلم، فأموالهم لا تعلم الدولة عنها شيئاً ولا يدفعون ضرائب"، قائلاً "أواجههم بتقليل حاجة الطلاب لهم، وبذلك يعود بائع الملازم لأصله أيا كان حلاق أو بائع أطعمة".

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