جابر نصار: مكتبات بين السرايات تقدم "البرشام" للطلاب لمساعدتهم على الغش

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "إذا علمت الطالب بشكل جيد وكان لديه الجراءة سيتربح بشكل أفضل ويكون لديه عمل جيد، وطلبت من الأساتذة كتب مرجعية يراجعها المكتب العلمى وفق التصنيف الذى نصت عليه اللائحة والمنهج يتم وضعه على أن يكون له أهداف علمية واضحة، ويرتبط بذلك تطوير نظام الامتحانات، لأنه عندما أواجه بين السرايات لا يمكننى أن أواجهها بالقوة لأنى جامعة ولست وزارة الداخلية".
وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن "العاملون فى بين السريات يقومون بسرقات علمية ويعتدون على حق المؤلف، والعمل هناك يمثل اقتصاد تحت بير السلم، فأموالهم لا تعلم الدولة عنها شيئاً ولا يدفعون ضرائب"، قائلاً "أواجههم بتقليل حاجة الطلاب لهم، وبذلك يعود بائع الملازم لأصله أيا كان حلاق أو بائع أطعمة".
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