عبور 304 سفينة قناة السويس بحمولة 17.5 مليون طن خلال أسبوع

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن المجرى الملاحى للقناة شهد عبور 304 سفينة من الاتجاهين بحمولة 17 مليون و500 ألف طن خلال السبعة أيام الماضية بداية من الجمعة وحتى أمس الخميس وشهدت القناة من الشمال عبور 153 سفينة بحمولة 8 مليون و500 ألف طن، كما عبرت من الجنوب 151 سفينة بحمولة 9 مليون طن بمتوسط عبور سفن يومى 43.4 سفينة وحمولات 2 مليون و500 ألف طن يومياً.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن القناة يوم الجمعة شهدت عبور 45 سفينة بإجمالى حمولات 1.9 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن التى عبرت القناة من قافلة الشمال دون انتظار 25 سفينة بحمولة 930 ألف طن، وأن يوم السبت عبرت القناة 43 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن، حيث عبرت من الشمال 24 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وعبرت من الجنوب 19 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن.

كما شهدت قناة السويس يوم الأحد عبور 43 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن،

>وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 36 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 15 سفينة بحمولة 700 ألف طن، وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 800 ألف طن، كما عبرت قناة السويس يوم الثلاثاء 38 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 22 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وعبرت 16سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و 100ألف طن.

وأضافت التقارير الملاحية أن قناة السويس شهدت يوم الأربعاء عبور 52 سفينة بحمولة 3 مليون و800 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وعبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة 2 مليون و300 ألف طن.

وتابعت التقارير الملاحية، أن قناة السويس شهدت أمس الخميس عبور 47 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و400 ألف طن.

الفريق مميش يبحث مع وفد رفيع المستوى من الشركات الأمريكية التعاون المشترك

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