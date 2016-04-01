تويتر يفضح صورة اوبرا وينفري المفبركة في بيروت

نشر المصوّر اللبناني جان كلود بجاني على صفحته الخاصة في "انستقرام" صورة تجمعه بالاعلامية الشهيرة اوبرا وينفري Oprah Winfrey مشيراً أنها التقطت في لبنان.

وأرفق بجاني الصورة بتعليق كتب فيه: "انه شرف كبير ان تقفي أمام كاميرتي في الاستديو في بيروت، ابقوا حاضرين لصور إضافية والقصة خلف صورتي معها"، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام عربية.

وتزامن نشر الصورة التي تستدعي الشك في فبركتها وتركيبها على أحد البرامج المختصة بذلك، مع تغريدة نشرتها وينفري على تويتر توضح من خلالها تواجدها في ولاية شيكاغو الأمريكية ما يؤكد أنها ليست في لبنان.

يذكر أن نجمة الإعلام الأمريكي اوبرا وينفري والبالغة من العمر 61 عاماً كانت قد جمعت مؤخراً 12 مليون دولار من تغريدة واحدة وفي غضون ساعات قليلة، عند كتابتها عن كيفية خسارتها للوزن، في الوقت الذي لم تنقطع فيه عن تناول الخبز.

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