تصريحات صادمة للممثل رفيق بوبكر

يتوقع أن تثير تصريحات الممثل رفيق بوبكر في برنامج (في قفص الاتهام) على أثير إذاعة (ميدراديو) ، الذي سيداع ليلة الجمعة من فاتح شهر أبريل المقبل ردود فعل قوية، حيث يتبين من تسريبات كواليس تسجيل هذه الحلقة أن صراحة رفيق بوبكر كانت أكثر من اللازم وقد تضر بعلاقته مع المحيطين به من مخرجين بالخصوص وبمحيطه العائلي خصوصا وأن تصريحاته همت أمورا شخصية، وحميمية كان حريا به حسب البعض أن يحتفظ بها لنفسه، ويستتر عليها عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من ابتلي منكم فاليستتر"، غير أن رفيق بوبكر الشهير بدوره في الفيلم السينمائي (إكس شمكار) و المسلسل التلفزي "قسم 8" ، لم يتوان في أي لحظة في حديثه عن الكشف عن أوراق من حياته الشخصية وهو يتحدث عن طلاقه، وارتياده للحانات، واحتسائه للخمر منوها في هذا السياق بالممثلة لبنى أبيضار التي كانت قد أثارت ضجة كبيرة بتقمصها لدور (بنت ليل) في فيلم المخرج نبيل عيوش الذي منع من العرض في قاعات السينما بالمغرب ، لمشاهده الساخنة التي تضمنها .

ولم يجد الممثل رفيق بوبكر حرجا من أن يصنف جمهوره بالشمكار "المتشرد" و المسطي "الأحمق" وردا عن سؤال لمقدم برنامج قفص الاتهام أكد –كما تبين ذلك خلال مقاطع من الحوار الذي بث على اليوتيوب ، كما عبر عن شعوره بالحيف في تعامله مع المخرجين المغاربة الذين لا يقدرون القيمة الفنية لإبداعه ، مقارنة مع المخرجين "المسيحيين" الذين هم أكثر سخاءا، من نظرائهم المغاربة ،حيث قال ان المبلغ المالي الذي يتقاضاه في اليوم الواحد من عمله مع المخرجين المسيحيين (8000 درهم) موضحا في معرض حديثه بأنه في تمام وعيه ويدرك ما يقوله، موجها الدعوة لصاحب البرنامج لمرافقته بعد انتهاء تسجيل الحلقة ليقاسمه كأس خمر ، وليرى في نفس الوقت "بنات الليل " اللواتي تقمصت أبيضار دور إحداهن وما أكثرهن على حد قوله.

يشار إلى أن مطربة شعبية الملقبة ب (تسونامي) قد احتجت في إحدى سهراتها على تصرفات الممثل رفيق بوبكر بدعوى أنه أفسد سهرتها واضطرت لإنهاء الحفل قبل موعده تفاديا للأسوأ.

وللعلم فإن رفيق بوبكر ممثل مغربي من مواليد الدار البيضاء في 12 مارس 1973 ، بدأت مسيرته الفنية سنة 2001 بفيلم غراميات "الحاج المختار الصولدي" ، ومن أبرز أفلامه نذكر فيلم( قسم رقم 8) وأيضا السلسلة الكوميدية (عائلة محترمة) عام 2005، وفيلم (الطريق إلى كابول) وسلسلة (محمد الحياني). درس بمعهد" فيديريكو فيليني" بجامعة "طورينو"بإيطاليا، وهو حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في التواصل السمعي البصري، و قد أشار مسؤول البرنامج في تدوينة خاصة على موقعه أن فريق البرنامج حذف عددا من الإجابات الواردة في سياق حديث الممثل رفيق بوبكر، لأنها قد تضر بفئة من المستمعين .

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي