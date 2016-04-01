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حقيقة تدهور الحالة الصحية لمحمد منير

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الخميس 31-03-2016 22:03

انتشرت أنباء أمس تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان محمد منير ونقله إلى المستشفى.

الخبر نفاه المنتج محمد فوزي بصفته منتج مسلسل منير الجديد"المغنى"الجاري تصويره حاليا،وقال فوزي في تصريحات خاصة لسيدتي نت إنها شائعات لا أساس لها من الصحة والفنان يقوم بتصوير دوره حاليا والحمد لله هو بصحة جيده ولم يصاب بأي مكروه.

على الجانب الأخر يحي محمد منير حفلاً غنائياً يوم 29 أبريل بالكويت بمناسبة أعياد الربيع.

 

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