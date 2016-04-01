عشاق الرومانسية والتحدي والمفاجآت على موعد مع "غيت" على "MBC Bollywood"

تعد الدراما الاجتماعية البوليوودية المدبلجة عشاقها بمسلسلات جديدة عند السابعة مساءً بتوقيت السعودية اعتباراً من 3 نيسان/إبريل 2016، من الأحد إلى الخميس.

وبهذا يضاف موعد آخر إلى الموعدين الأساسيين في الثامنة والتاسعة بتوقيت السعودية، لتمتد سهرة الدراما على "MBC Bollywood" بذلك إلى ثلاث ساعات بدلاً من ساعتين.

أما باكورة الأعمال الدرامية في الموعد المستجد، فسيكون مع قصة حب وحكاية انتقام وتحدٍ، تتناول حياة شابة مفعمة بالحيوية تخلى عنها زوجها، وقرّرت مواجهة حياتها بمفردها، قبل أن تضع الظروف في طريقها فارس أحلامها، وهو شاب تعيش معه قصة حب، مليئة بالمفاجآت في الدراما الاجتماعية الرومانسية "غيت" على "MBC Bollywood" .

يطرح العمل قصة غيت، شابة جميلة ما ان بلغت الثامنة عشرة من عمرها، حتى وجدت نفسها مجبرة على الارتباط من شاب لا تعرفه، إذ فرض أهلها عليها عليها الزواج من ديف. ولأن الشابة لا تملك القدرة على الرفض، ترضخ للضغوط وتتزوج من الرجل. وفجأة بعد ثلاثة أيام، يتركها من دون مقدمات، بعد أن يستولي على أموال عائلتها ويتمكن من الاستيلاء على ما يملكونه من عقارات ويغادر إلى كندا.

وتكتشف غيت بعد فترة وجيزة على هجر زوجها لها بأنها حامل، فتسافر إلى دلهي، حيث تعمل تحت إدارة معن الذي التقت به عن طريق الصدفة في قريتها، وتمكن من إنقاذ حياتها عدّة مرات. وتنشأ قصة حب بين غيت ومعن، لكن المفاجآت الغريبة ستطاردهما، وستخبئ عودة ديف من سفره أكثر من صدمة، عندما يلتقي بزوجته عند أحد أقرب الناس إليه.

شاروخان نجم MBC Bollywood على مدى عشرة أيام