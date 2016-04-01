كاترينا كيف تنفي لقاء والدتها وحبيبها السابق رانبير كابور

نفت النجمة العالمية كاترينا كيف Katrina Kaif صحة الأخبار التي أفادت مؤخراً عن تواجد والدتها في الهند لمقابلة والدة حبيبها السابق النجم الهندي رانبير كابور Ranbir Kapoor لإنهاء الخلاف بينهما.

وعبرت نجمة بوليوود الشهيرة البالغة من العمر 32 عاماً، عن استيائها وغضبها الشديد من تلك الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة.

كاترينا ورانبير انفصلا مؤخراً بعد علاقة حب قوية، مما اثر عليهما بشكل سلبي، حيث ذكرت بعض التقارير الصحفية أنهما أصبحا عدوين لدودين، وأصبح من المستحيل الجمع بينهما في عمل واحد أو حدث مشترك، مما قد يجعلهما يخسران الكثير من الفرص في المستقبل، ما بين التمثيل والمشاركة في إعلانات ترويجية وتسويقية واحدة.

يشار الى ان كاترينا كيف أطلت مؤخراً في حفل توزيع جوائز Women Of Worth الذي أقيم ليلة 28 مارس/آذار 2016 في الهند.

كاترينا كيف تكرّم المرأة في حفل Women Of Worth