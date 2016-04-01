أخبار عاجلة

8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى -
المحامي العام لنيابات طنطا يأمر بشكيل فريق لمعاينة موقع انفجار كنيسة مارجرجس -
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا إنفجار طنطا إلى 22 قتيلًا.. وأكثر من 40 مصابًا -
وكيل الصحة بالغربية: 21 قتيلًا وعشرات المصابين بانفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كاترينا كيف تنفي لقاء والدتها وحبيبها السابق رانبير كابور

Google+ Print

الجمعة 01-04-2016 02:42

نفت النجمة العالمية كاترينا كيف Katrina Kaif صحة الأخبار التي أفادت مؤخراً عن تواجد والدتها في الهند لمقابلة والدة حبيبها السابق النجم الهندي رانبير كابور Ranbir Kapoor لإنهاء الخلاف بينهما.

وعبرت نجمة بوليوود الشهيرة البالغة من العمر 32 عاماً، عن استيائها وغضبها الشديد من تلك الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة.

كاترينا ورانبير انفصلا مؤخراً بعد علاقة حب قوية، مما اثر عليهما بشكل سلبي، حيث ذكرت بعض التقارير الصحفية أنهما أصبحا عدوين لدودين، وأصبح من المستحيل الجمع بينهما في عمل واحد أو حدث مشترك، مما قد يجعلهما يخسران الكثير من الفرص في المستقبل، ما بين التمثيل والمشاركة في إعلانات ترويجية وتسويقية واحدة.

يشار الى ان كاترينا كيف أطلت مؤخراً في حفل توزيع جوائز Women Of Worth الذي أقيم ليلة 28 مارس/آذار 2016 في الهند.

 

كاترينا كيف تكرّم المرأة في حفل Women Of Worth

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي