مدرس يساعد طالبة على الهرب من منزلها بالفيوم ويسلمها لسيدة للعمل بالسياحة

تقدم ولى أمر طالبة بمحافظة الفيوم، ببلاغ ضد مدرس يعمل بالمدرسة التى تلتحق بها ابنته، اتهمه فيه بتحريضها على الهروب من منزل والدها وتسلميها لسيدة تقوم بإلحاق الفتيات للعمل بالمنشآت السياحية وتم ضبط المدرس وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز سنورس بورود بلاغ من "عبد العزيز ع ع 42 سنة عامل" ضد "أمل ح ح 55 سنة مدرس" و"هدير ع م و"، اتهم الأول بتحريض ابنته "أسماء 17 سنة، طالبة بالمدرسة التى يعمل بها المدرس، علي الهروب من منزل أسرتها لتشغيلها مع المتهمة الثانية المعروف عنها إلحاق الفتيات للعمل بالأماكن السياحية.

وأضاف مقدم البلاغ، أن نجلته تقابلت مع المتهمة الثانية، التى أرسلتها للعمل بمحافظة الإسكندرية، وبمجرد وصولها اتصل به أحد الأشخاص تليفونيا وأبلغه أن نجلته تم ضبطها بقسم شرطة العطارين بالإسكندرية لعدم حملها لإثبات شخصية، وتوجه على الفور واستلم نجلته.

بسؤال الطالبة أكدت ما جاء فى أقوال والدها، وتم ضبط المتهم الأول الذى اعترف بارتكاب الواقعة، وأرجع ذلك لشكوى الطالبة له من سوء معاملة أسرتها وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 2293 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة سنورس وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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