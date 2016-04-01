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حظك اليوم العذراء ليوم الجمعة 1/4/2016

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حظك اليوم العذراء ليوم الجمعة 1/4/2016 حظك اليوم العذراء ليوم الجمعة 1/4/2016

حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:


>المزيد من التفاؤل يجب أن يمتلكه أبناء هذا البرج فبعيدا عن الأخبار السيئة التى واجهت أبناء هذا البرج، هناك المزيد من الخطوات الجيدة والحظ السعيد الذى سيرافقهم فى هذه الأيام.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:


>لا داعى للبحث عن الحب لانه سيأتى دون ان ترهقوا انفسكم فى البحث عنه، إنما حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا ولا تقبلون على الارتباط حتى لا تخطئوا فى اختياراتكم.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:


>يجب أن تبتعدوا عن بعض العادات الصحية السيئة التى تتبعونها، وحاولوا أن تقللوا من التدخين أو شرب الخمور.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>النجاح فى الحياة العملية وانتظار المزيد من الاخبار الجيدة التى ستغير حياتكم وستجعلكم فى المقدمة، والحب توقفوا عن البحث عنه واتركوه يأتى بنفسه.

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مصر 365

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