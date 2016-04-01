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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 1/4/2016 برج الحمل حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

الحمل على الصعيد المهني:
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لا تنزعج من الأحداث المتتالية فى العمل، فهى تزيد من خبرتك وتصقل موهبتك فى العمل، وستجد نفسك تخطو بخطوات سريعة مع هذه الأحداث، فالأيام دون مواقف والعمل دون مشكلات لن يفيدك فى شىء، لكن الاحتكاك بمشكلات العمل سيجعلك تجيد التعامل مع الموقف الصعبة، وتتعلم فن غدارة الأزمات، وهو ما يجعلك مميز عن غيرك.

على الصعيد العاطفي:


>الصبر على أخطاء الحبيب فى حقك لن يحل المشكلات دائماً، فهناك مواقف يجب أن تأخذ فيها المبادرة، وتبدأ بالحديث حتى لا تتحول إلى شخص يدافع عن نفسه فقط، والبحث عن مخرج للمشكلة دائماً حتى إن لم تكن طرف فيها، سيعيدك إلى نقطة الصفر، فالعلاقة الناجحة تحتاج إلى توازن، ولا تحتاج إلى شخص يقدم تنازلات دائماً من أجل إرضاء شخص آخر.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>الصراعات النفسية التى تعيش فيها بسبب عدد من المشكلات الشخصية، تزيد من تعرضك لأعراض الحالة النفسية السيئة، وتجد نفسك على مشارف الاكتئاب وتشعر بآلام الصداع النصفى، وبعض الحركات التى تفعلها بشكل لا إرادى وتدل على كم التوتر الذى تشعر به.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة شديدة الصعوبة فى حياته خاصة على الصعيد العاطفى، حيث تواجه علاقته بشريك حياته منعطفات قد تؤدى إلى انتهاء هذه العلاقة، التى لا تحتوى على أى توازن فى المشاعر، مما يزيد من حجم الفجوة المتواجدة.

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مصر 365

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