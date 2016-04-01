برج الثور حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
>عدد من الأحداث المؤسفة تحدث لك فى حياتك الشخصية وتؤثر على عملك، لذا فزملاؤك سيشعرون بأنك مقصر فى عملك الأيام المقبلة، حاول أن تفصل بين ما يحدث لك فى حياتك الشخصية وبين حياتك العملية، حاول أن تجتهد لإثبات ذاتك الأيام المقبلة، حتى لا تترك انطباع عنك فى العمل خاطئ.
الثور على الصعيد العاطفي:
> كثرة الغيرة والشك قادران على إنهاء أى علاقة مهما كانت قوتها، لذا حاول التقليل من الشك فى شريك حياتك فالثقة المتبادلة تجعل العلاقة أكثر هدوءًا وقوة، الغيرة هى علامة للحب لكن ازديادها عن الحد المسموح به سيجعل شريكك يشعر بالملل الشديد، حاول أن لا تصل فى علاقتك إلى مرحلة الملل.
الثور على الصعيد الصحى:
>الرشاقة تجعل جسدك ذو صحة جيدة كما تجعلك ذو مظهر جذاب وأنيق، بعض الأطعمة التى تتناولها لإنقاص وزنك ستجعل صحتك تسوء يومًا بعد الآخر، حاول أن لا تنقص وزنك بالعقاقير الشائعة المتعارف عليها، فاستخدام العقاقير سيؤثر حتمًا على جوانب أخرى فى حياتك، ممارسة رياضة الجرى أو المشى سيجعل تنفسك يتحسن.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>حاول أن تتحلى بالصبر الأيام المقبلة مع كل المشاكل التى ستقابلك، التهور قد يفسد عليك مواقف كنت ستستفيد منها بالضرورة، تحسن ملحوظ فى علاقتك بأقاربك وأصدقاؤك، حدث كنت تنتظره منذ فترة كبيرة يحدث الآن.