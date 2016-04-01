برج الدلو حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

على العصيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تحاول أن تعيد صياغة علاقتك بكل زملائك فى العمل، ولكن هناك بعض الأزمات التى ستمر بها فى الفترة المقبلة، كل ما عليك أن تحاول التركيز فى حل كل هذه الخلافات العالقة والتى من الممكن أن تتسبب فى أزمة طارئة لك.>أنت الآن فى مرحلة رائعة مع الحبيب، الظروف السيئة التى مرت بها العلاقة فيما مضى، ربما كانت سبباً فى إعادة العلاقة بينكما كما كانت قديماً، كما أن الاحترام المتبادل بينكما ساهم فى أن تكون علاقتكما أفضل مما كنت تتخيل.>أوضاعك الصحية جيدة جداً، فقط عليك التركيز أكثر على نظام صحى يضمن لك حياة أفضل، كما أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم قد تكون طريقاً لاستعادة لياقتك التى فقدتها خلال الأيام الماضية.>على الرغم من بعض الأزمات النفسية التى مررتها بها فى الفترة الماضية، إلا أن علاقتك بالحبيب جيدة جداً، استعيد ثقتك بنفسك، بادر فى تقديم أفكار على مستوى العمل، أبحث عن الفرصة المناسبة لك لكى تحقق أحلامك.