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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 1/4/2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

على الصعيد المهنى
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على الرغم من أن أوضاعك فى العمل ليست على ما يرام، ولكنك ستحقق الكثير من الأحلام فى الفترة المقبلة، فلا تدع الوقت يمر دون أن تستثمر كل الفرص التى ستعرض عليك هذه الفترة، كن أكثر ذكاء فى التعامل مع العروض التى تأتى إليك.

برج العقرب على الصعيد العاطفى


>علاقتك بالحبيب جيدة جداً، خصوصاً أنك فى الفترة الماضية خصصت له الكثير من الوقت وكذلك كنت قريباً إليه قدر الإمكان، فهذه الطريقة تساعد على حل كل الأزمات والخلافات التى من الممكن أن تنشأ بينكما، كن حذراً اتجاه كل ما يحاك لكما.

على الصعيد الصحى ..


>على الرغم من أن الأطباء حذروك من عدم اتباع نظام غذائى صحى، فعليك الآن أن تبدأ فى ذلك فوراً واهتم بصحتك قدر الإمكان، كذلك يمكنك أن تعود من جديد وتحصل على قسط من الراحة أو إجازة من العمل إذا كان يصلح ذلك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالأصدقاء والعائلة، وكذلك ستحصد الكثير من الجوائز خلال الفترة المقبلة، والتى ستمنحك الثقة على مستوى العمل.

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مصر 365

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