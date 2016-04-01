برج القوس حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
>التقدم فى العمل لن يحتاج مزيد من الاستماع للأحاديث الجانبية، التى تأخذ من الإنسان أكثر مما تعطيه، ربما يكون الوقت الذى تضيعه فى الاستماع إلى هذا النوع من الكلام، أهم إن أضعته فى التفكير فى كيفية تنفيذ خطتك المقبلة، أو التنقل بذهنك إلى مرحلة جديدة من الأفكار، تبرز كفاءتك فى العمل وتزيد من ثقة رؤساءك بك.
القوس على الصعيد العاطفي:
>تمتلك قدر لا بأس به من الذكاء، لكن محاولة التظاهر دائماً بمعرفة كا ما يحدث حولك، وإعطاء شعور للآخرين بأن ذكاءك لا حد له، وقدرتك على استخدامه فى أى شىء، يجعل المقربين منك ينظرون لك نظرة حذر وخوف، ولا يعطوك الثقة بشكل تام، حاول أن تتفهم أن نسب الذكاء مع استخدامها بشكل صحيح فقط هى من تكسبك الأشخاص، لكن التكهنات لن تفيدك على الإطلاق.
القوس على الصعيد الصحى:
>الالتزام بنظام غذائى صحيح مفيد جداً لجميع أجهزة الجسم، لكن اتباع رجيم قاسى سيؤثر سلباً على حالتك الصحية، فهناك أنواع من الرجيم تؤدى إلى تساقط الشعر وفقدان الجسم العديد من المعادن الهامة وبالتالى تجد أن حالتك الصحية تسوء.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة موترة فى محيط عملهن خاصة أن فضوله الزائد يدفعه دائماً نحو الاهتمام بالأحاديث الجانبية التى تثير الشكوك حوله، وتعطله عن إنجاز مهام العمل مما يفقده الكثير من ثقة رؤساءه، ويقلل من فرص ترقياته.