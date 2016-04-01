برج الميزان حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

> تغييرات كثيرة ستحدث لك اليوم فى عملك، التعاملات مع مديرك فى العمل سوف تتحسن كثيرًا عن الوقت السابق، أما زملاؤك فى العمل فستحدث الكثير من المشكلات بينكم ستؤدى بالضرورة إلى اتدخل أحد رؤسائك فى العمل، مكافأة كبيرة تنتظرك نتيجة المجهود الذى بذلته الفترة المقبلة. الميزان على الصعيد العاطفي:

> علاقتك مع شريكك يصيبها التوتر بعض الشئ نتيجة تدخلات بعض الأقارب بينكم، لا تستسلموا لتلك المشاكل التى يكون السبب فيها عملكم، تقديم هدية ثمينة وغير تقليدية لشريكك ستجعل الأمور تتحسن بينكما، الوقت قد حان للسفر مع شريكك إلى مكان به بحر وملئ بالمشاهد الطبيعية، فهذا سيجعل أعصابكم ترتاح. الميزان على الصعيد الصحى:

>جسدك يدفع ثمن المجهود الذى بذلته طيلة الفترة الماضية، الآلام فى الرقبة والظهر تحدث لك اليوم، ليس من المستحسن أن تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية اليوم، فقد تزداد الآلام فى عظمك أكثر، حاول أن تلعب بعض الألعاب التى تحسن نفسيتك مثل اليوجا. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>عدد من الضيوف يأتون فى زيارة مفاجأة لك، حاول استقبالهم بشكل جيد مهما كانت الخلافات بينكم، الوضع الآن جيد لكى تقابل أصدقائك وتقضى يومًا ترفيهيًا بعيدًا عن العمل، بعض المناسبات السعيدة فى الطريق إليك، لذا حاول الاستعداد لها جيدًا.

شبكةعيونالإخبارية

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