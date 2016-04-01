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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 1/4/2016

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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 1/4/2016 حظك اليوم برج الجدى الجمعة 1/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>مازلت المصاعب مستمرة لبعض الوقت وتشعر بقليل من الأحباط والفشل. عزيزى الجدى ينصحك الفلك ألا تستسلم لتلك المشاعر السلبية، فقريبا سوف تصل إلى النجاحات المرجوه فقط أصبر قليلًا وسوف يصبح كل شئ على ما يرام.

على الصعيد العاطفي:


>فترة غير مستقرة فى علاقتك مع الشريك ما بين الصعود والهبوط، قد تعانوا من بعد المسافة نتيجة لضغوطات العمل ولكن مشاعركم تبقى قوية. تحتاج إلى تخصيص بعض الوقت للقضاء مع العائلة.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>ربما تعانى من بعض المشاكل فى العمود الفقرى أو فى منطقة الظهر وقد يكون السبب ممارسة بعض العادات الخاطئة كالجلوس كثيرًا على مدار اليوم نتيجة للانشغال فى العمر. لا تتردد فى استشارة الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>رغم تعرضك للعديد من الضغوط إلا أنك تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق اهدافك، لا تيأس سوف تمر تلك الفترة بسلام قريبًا. سوف يقف بجوارك العديد من الأصدقاء الحقيقيين ويساعدوك كثيرًا فى تخطى تلك المرحلة.

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مصر 365

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