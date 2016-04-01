أخبار عاجلة

8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى -
المحامي العام لنيابات طنطا يأمر بشكيل فريق لمعاينة موقع انفجار كنيسة مارجرجس -
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا إنفجار طنطا إلى 22 قتيلًا.. وأكثر من 40 مصابًا -
وكيل الصحة بالغربية: 21 قتيلًا وعشرات المصابين بانفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 1/4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 1/4/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 1/4/2016

على الصعيد المهني:
>

فترة مرهقة جدًا فى العمل ولكنها سوف تؤدى إلى مراحل من النجاح وتحقيق الأهداف. حاول أن تصبر قليلًا فأنت تسير على الطريق الصحيح.

على الصعيد العاطفي:


>علاقتك مستقرة مع الشريك منذ فترة طويلة. ولكنك تعانى من الفقدان بسبب انشغاله وسفره الدائم بسبب ضغوطات العمل حاول أن تدعم شريكك فى تلك الفترة وسوف تمر إلى مراحل أكثر سعادة واستقرارًا.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>تعانى من قلة النوم وتحتاج إلى نيل قسط من الراحة. السفر إلى الساحل أو الأماكن المفتوحة سوف يعود بأثر شديد الإيجابية على تحسين صحتك وعودة نشاطك وحيويتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>تحقق نجاحات مفاجئة وغير متوقعة تدخل على قلبك الكثير من السعادة. تعانى من التوتر فى علاقتك مع الشريك بسبب كثرة البعد بينكم حاول أن تتحمل قليلًا حتى تمر تلك الفترة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى