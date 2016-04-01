حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 1/4/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

فترة مرهقة جدًا فى العمل ولكنها سوف تؤدى إلى مراحل من النجاح وتحقيق الأهداف. حاول أن تصبر قليلًا فأنت تسير على الطريق الصحيح.>علاقتك مستقرة مع الشريك منذ فترة طويلة. ولكنك تعانى من الفقدان بسبب انشغاله وسفره الدائم بسبب ضغوطات العمل حاول أن تدعم شريكك فى تلك الفترة وسوف تمر إلى مراحل أكثر سعادة واستقرارًا.>تعانى من قلة النوم وتحتاج إلى نيل قسط من الراحة. السفر إلى الساحل أو الأماكن المفتوحة سوف يعود بأثر شديد الإيجابية على تحسين صحتك وعودة نشاطك وحيويتك.>تحقق نجاحات مفاجئة وغير متوقعة تدخل على قلبك الكثير من السعادة. تعانى من التوتر فى علاقتك مع الشريك بسبب كثرة البعد بينكم حاول أن تتحمل قليلًا حتى تمر تلك الفترة.