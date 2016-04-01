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حظك اليوم الحوت ليوم الجمعة 1/4/2016

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حظك اليوم الحوت ليوم الجمعة 1/4/2016 حظك اليوم الحوت ليوم الجمعة 1/4/2016

حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:


>ما زلت تشعر بالاستقرار والتقدم على مستوى الحياة العملية لذلك حاول ان تحافظ عليه وتبتعد عن كل الأصوات التى تهدم من عزيمتك وتقلل منها، ولا يعنى ذلك ألا تستمع إلى النصائح والانتقادات حتى تحسن من مستواك.

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفي:


>الحب سيكون افضل الأشياء التى من الممكن ان تحسن حياتك وتشعرك بالسعادة والراحة والطمأنينة، لكن لا يعنى ذلك ان تتوحد مع حالة الحب وتبتعد تماما عن كل الأشياء التى تفيدك فى مجالات حياتك المختلفة.

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:


>استقرار كبير فى حياتكم الصحية ولا داعى للخوف فحتى الأعراض البسيطة التى كنت تشعر بها فى الماضى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :


>مزيد من الاستقرار فى الحياة العملية، فلا داعى للخوف من أى مشاكل قد تواجهك، لكن استمتع هذه الأيام بحالة من الحب قد يصعب عليك تكرارها مرة أخرى.

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مصر 365

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