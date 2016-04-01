في_الكلاسيكو - مذيع سكاي لـ في الجول: لهذا السبب سيفوز برشلونة.. وتلك هي مشكلة ريال مدريد

"برشلونة سيفوز بالكلاسيكو، والسبب واضح إنهم الثلاثي المذهل" هكذا تحدث كريس سكودر مذيع شبكة "سكاي سبورتس" لـFilGoal.com عن حظوظ ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني، وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى بفوز البلوجرانا بنتيجة 4-0.

وصرح سكودر لـFilGoal.com "بكل تأكيد برشلونة سيفوز بالكلاسيكو، لديهم الثلاثي المذهل، ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار دا سيلفا".

وعن أداء ريال مدريد مع زين الدين زيدان "لم يتحسن المستوى حقا كما هو مطلوب، رونالدو لا يبدو سعيدا، هو بحاجة لتغيير".

كما أشار إلى مدى تأثير المباراة على مستقبل زيدان مع النادي الملكي "ربما تؤثر على مستقبله مع مدريد، المرينجي لا يتعامل بطريقة جيدة حينما ينهي الموسم في المركز الثاني، أو في حالة الخسارة، والآن عليه أن يقبل فترة التحول التي يمر بها، أو يغير المدرب مجددا، والأمر لا يجدي نفعا مع مانشستر يونايتد إن أرادوا مثالا".

وأضاف "لست متأكدا إن كان فلورينتينو بيريز هو من يتحكم بالأمور في ريال مدريد وخيارات زيدان، لكن لا يوجد دخان من دون نار، المدرب الناجح عليه أن يختار من يأتي وينضم وليس رئيس النادي، في رأيي الأمر كله حول التوازن".

وأتم كريس "ريال مدريد به نسب ضئيلة من التوازن، ميسي وسواريز ونيمار يعطون أفضلية على الورق لبرشلونة، ولهذا تميل الكفة لصالحهم حاليا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة في المركز الأول.

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