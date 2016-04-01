تموين بنى سويف :1036 مخبز بلدى بالمحافظة وفتح مخابز أخرى يخلق المنافسة

أكد محسن فرغلى مديرعام التموين ببنى سويف، أن إجمالى المخابز البلدية بمدن ومراكز المحافظة السبع الإدارية بلغت حاليا 1036 مخبزا.

وأضاف فرغلى فى تصريح صحفى اليوم: تقدم الكثير من المواطنين بطلبات لفتح مخابز جديدة بالقرى والعزب و النجوع، لافتا إلى أن المديرية بصدد الموافقة عليها بهدف توفير الخبز للمواطنين وفتح باب المنافسة بين أصحاب المخابز لتقديم أفضل نوعية من الخبز المنتج .

تموين بنى سويف تحرر 871 محضرا وتوفر 16 مليون جنيه خلال فبراير

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