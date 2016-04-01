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محافظ قنا: المحافظة بها شعراء ومبدعون أثروا الحياة الأدبية

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محافظ قنا: المحافظة بها شعراء ومبدعون أثروا الحياة الأدبية محافظ قنا: المحافظة بها شعراء ومبدعون أثروا الحياة الأدبية
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا مؤتمر اليوم الواحد الأدبى تحت عنوان "الفعل الإبداعى فى قنا - محمود مغربى نموذجا" والذى يقيمه نادى الأدب العربى بقنا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بجنوب الصعيد بحضور المستشار الشاعر أحمد أبودقة رئيس المؤتمر وسعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى والدكتور أبوالفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سابقا ودسوقى الخطارى الأمين العام للمؤتمر وعماد قطرى وعدد من الشعراء والأدباء والمبدعين.

وفى كلمته أعرب محافظ قنا عن سعادته لحضور المؤتمر وأشار إلى أن المحافظة تحظى بعدد كبير من الشعراء والأدباء والمبدعين الذين أثروا الحياة الأدبية من الشعر والغناء والفن الشعبى، مثنياَ على دور الشاعر الراحل محمود مغربى الذى كان نموذجاَ للفعل الإبداعى وعن مشاركاته فى العديد من المناسبات الأدبية المحلية والقومية والعربية.

وأوضح الهجان أن هذا المؤتمر الأدبى الإبداعى من الأحداث الأدبية التى ترصد تقدم وازدهار الحركة الثقافية فى قنا وفى نهاية المؤتمر قام محافظ قنا وأعضاء المؤتمر بتكريم الشاعرة ليلى رفاعى والشاعر احمد عبد الغنى والشاعر مراد احمد حسن لدورهم الثقافى وكتاباتهم المتميزة.


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