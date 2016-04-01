بالصور.. تكريم أبطال مسلسل ولى العهد بمكتبة الإسكندرية

قالت الفنانة لوسى، إنها فنانة راقصة تعشق الفن وأم لشاب عمره 19 عامًا وتزوجت مرة واحدة فى حياتها، واجتهدت لتتعلم كل شيء من الرقص إلى الخياطة إلى الأمومة.

جاء ذلك خلال ندوة حول الدراما الرمضانية بمكتبة الإسكندرية، بحضور أبطال مسلسل "ولى العهد"، الفنانة لوسى وطارق صبرى وريم البارودى والمخرج الكبير محمد النقلى ومحمد شرف ومحمد يحيى وعثمان محمد على والسيناريست أحمد أبو زيد، وذلك فى إطار الفعاليات الثقافية لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب.

وردا على سؤال حول رغبتها فى تجسيد رابعة العدوية، قالت لوسى"لدى مقومات الغناء والرقص والتمثيل مما يؤهلنى لأداء الدور، كما أن الشخصية أغرتنى كممثلة لأداء دورها، مضيفة أنها عندما تصلى أو تقرأ القرآن الكريم تبكى بشدة من قلبها، وشخصية رابعة العدوية لها جزء كبير من شخصيتها تعبر عن عمق الإيمان بالله".

وحول أداء دور الأم قالت لوسى، "أديت دور الأم وكان عمرى وقتها 21 عامًا فى مسلسل ليالى الحلمية، مؤكدة أن أداء دور الأم ليس له علاقة بالعمر، بل بمشاعر الأمومة التى يمكن أن تقدمها المممثلة، مشيرة إلى أن مسلسل ولى العهد حظى بأعلى نسبة مشاهدة خلال مسلسل دراما رمضان الماضى".

بالصور.. مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يكرم أبطال مسلسل ولى العهد

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