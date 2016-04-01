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الهندسة وطب الأسنان تتصدران المركز الأول والثانى فى بطولة الشطرنج بجامعة طنطا

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الهندسة وطب الأسنان تتصدران المركز الأول والثانى فى بطولة الشطرنج بجامعة طنطا الهندسة وطب الأسنان تتصدران المركز الأول والثانى فى بطولة الشطرنج بجامعة طنطا
أعلن الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، نتائج بطولة الشطرنج لكليات الجامعة، التي تمت برعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، ونظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب " النشاط الإجماعى“ في الفترة من 20 الي 31 مارس الجارى.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب محمد عبد المعطى محمود بكلية الهندسة بالمركز الأول، و محمد صبرى قطب بكلية طب الأسنان بالمركز الثانى، وحصل علي المركز الثالث مارك هانى سمير بكلية الهندسة، والمركز الرابع احمد ابراهيم عبد الحميد بكلية الصيدلة.

يذكر أن البطولة تمت بنظام الفرق بين 39 طالب من كليات الجامعة، وبتحكيم من الاتحاد المصرى طبقا لقانون اللعبة، وسيتم مكافأة الفائزين بجوائز مادية وشهادات تقدير وتدريبهم للمشاركة في البطولات القمية علي مستوى الجامعات الآخرى.


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