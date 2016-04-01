برج الأسد حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى: إن لم تجد عائد من العمل الذى تقوم به، سواء مادى أو معنوى، فقد تحتاج إلى تغيير الطريقة التى تعمل بها، فالتغيير يساعدك على عدم الشعور بالملل ويكسر الروتين الذى يصيبك، عليك كذلك إنهاء الأعمال المعلقة التى قمت بتأجيلها، فهذا يجعلك تشعر بتأنيب الضمير الدائم، تخلص منها حتى يُخفف عبئك. على الصعيد العاطفى:

>العلاقة العاطفية كأى علاقة أخرى، أخذ وعطاء، فإن شعرت أنك تعطى على الدوام، ولا يبادلك شريك حياتك نفس المشاعر، فلماذا تستمر فى علاقة اتجاه واحد؟.. عليك أن تفكر فى نفسك وألا تستنزف مشاعرك أكثر من ذلك. برج الأسد على الصعيد الصحى:

>عليك اتباع نظام غذائى جيد، والمتابعة مع طبيب ينظم لك مواعيد الوجبات، كما أنه يجب عليك ممارسة الرياضة وشرب الكثير من المياه، والمحافظة على ذلك، عليك كذلك أن تحيط نفسك بآخرين يمارسون الرياضة ويهتمون بلياقتهم البدنية. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>قبل أن تحدد هدفك وماذا تريد؟ .. عليك أولاً أن تعرف نفسك جيداً، وتتعرف على قدراتك وإمكانياتك، وما تحب، فإن عرفت نفسك .. سيسهل عليك تحديد هدفك بسهولة تامة، فبدلاً من التخبط، قم بتجربة الكثير من الأشياء، ومن خلال هذه التجارب ستستطيع بسهولة معرفة ما تحب، وما لا تحبه، فالحياة مغامرة، ومخاطرة، وتجارب نتعلم منها.

شبكةعيونالإخبارية

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