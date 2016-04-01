أخبار عاجلة

8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى -
المحامي العام لنيابات طنطا يأمر بشكيل فريق لمعاينة موقع انفجار كنيسة مارجرجس -
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا إنفجار طنطا إلى 22 قتيلًا.. وأكثر من 40 مصابًا -
وكيل الصحة بالغربية: 21 قتيلًا وعشرات المصابين بانفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم الجمعة 1/4/2016 برج السرطان حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

على الصعيد المهنى:


>عليك تحسين علاقتك مع زملاءك فى العمل، وتجنب قدر الإمكان أولئك اللذين يكيدون لك كيداً، ولكن لا تجعل كيدهم يؤثر عليك، فإن قمت بعملك بالشكل الملائم والمناسب، لن يكون هناك أى مشكلة، ولن يستطيعوا أن يوقعوا بك، وكلما طورت من نفسك ومن إمكانياتك وقدرتك، كلما ضيعت عليهم فرصة النيل منك، فمعرفتك لنفسك كفيلة أن تجعلك أكثر إنجازاً ونجاحاً.

على الصعيد العاطفى:


>الصداقة يمكن أن تتحول إلى حب، والعكس ليس بصحيح، إن حدث وأنهيت علاقة .. فلا تخدع نفسك بأنه يمكنكما أن تظلا صديقين، فهذا تضييع للوقت، إن أردت الإكمال معه كشريك للحياة فاستمر، وإن لم ترد.. عليك الخروج من حياته نهائياً.

برج السرطان على الصعيد الصحى:


> الصحة إن لم تهتم بها بانتظام.. وإن واصلت فى عاداتك الضارة وغير الصحية، ربما أدى ذلك إلى أثار سلبية على المدى البعيد.. تذكر أن الإقلاع عن التدخين أمر صعب لكنه ليس بمستحيل، كل ما يحتاج هو دافع قوى، وإرادة من حديد، يمكنك الاستعانة بتجارب الآخرين اللذين مروا بنفس التجربة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>عليك الموازنة بين جوانب حياتك المختلفة، الصحية والعاطفية، والمهنية، حتى تشعر بالسعادة، فأن تأتى على جانب من جوانبها، قد يؤثر على باقى الجوانب، وستشعر باستمرار بتأنيب الضمير، وبالتقصير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى