برج السرطان حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>عليك تحسين علاقتك مع زملاءك فى العمل، وتجنب قدر الإمكان أولئك اللذين يكيدون لك كيداً، ولكن لا تجعل كيدهم يؤثر عليك، فإن قمت بعملك بالشكل الملائم والمناسب، لن يكون هناك أى مشكلة، ولن يستطيعوا أن يوقعوا بك، وكلما طورت من نفسك ومن إمكانياتك وقدرتك، كلما ضيعت عليهم فرصة النيل منك، فمعرفتك لنفسك كفيلة أن تجعلك أكثر إنجازاً ونجاحاً.>الصداقة يمكن أن تتحول إلى حب، والعكس ليس بصحيح، إن حدث وأنهيت علاقة .. فلا تخدع نفسك بأنه يمكنكما أن تظلا صديقين، فهذا تضييع للوقت، إن أردت الإكمال معه كشريك للحياة فاستمر، وإن لم ترد.. عليك الخروج من حياته نهائياً.> الصحة إن لم تهتم بها بانتظام.. وإن واصلت فى عاداتك الضارة وغير الصحية، ربما أدى ذلك إلى أثار سلبية على المدى البعيد.. تذكر أن الإقلاع عن التدخين أمر صعب لكنه ليس بمستحيل، كل ما يحتاج هو دافع قوى، وإرادة من حديد، يمكنك الاستعانة بتجارب الآخرين اللذين مروا بنفس التجربة.>عليك الموازنة بين جوانب حياتك المختلفة، الصحية والعاطفية، والمهنية، حتى تشعر بالسعادة، فأن تأتى على جانب من جوانبها، قد يؤثر على باقى الجوانب، وستشعر باستمرار بتأنيب الضمير، وبالتقصير.