الأمم المتحدة تبحث القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحًا فى ليبيا

عقد على الزعتري، الفريق القُطرى المعنى بالشؤون الإنسانية بقيادة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اجتماعا هاما لمناقشة القضايا الإنسانية الأكثر الحاحا فى ليبيا.

وبحث الاجتماع تحديد الفجوات والتحديات المتعلقة بتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية، مثل عدم وجود الموارد والعوائق المحددة التى تحول دون إمكانية الوصول وانعدام الأمن الناجم عن النزاعات المستمرة ومناقشة أدوات التنسيق الفعال للتقييم وإدارة المعلومات مما سيسمح بوجود مستوى أفضل لتبادل المعرفة، وهم من شأنه فى نهاية المطاف أن يُمكّن من الوصول إلى عمليات إنسانية أفضل استنارة وأكثر فعالية.

وذكر بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية للشرق الأوسط "أوتشا" اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة وشركاؤها تقوم بإيصال المساعدات الطبية المنقذة للحياة والغذاء والحماية والمياه والمرافق الصحية فى جميع أنحاء ليبيا وتم التبرع بالأدوية واللوازم الطبية الأساسية إلى المستشفيات والعيادات الصحية الليبية ليستفيد منها حوالى مليون شخص.

وأوضح أنه يتم حاليا تقديم المساعدة الغذائية إلى 180 ألف شخص وبشكل أساسى للأشخاص النازحين داخليا، وقد تلقى أكثر من 30 ألف شخص مواد غير غذائية منذ نوفمبر من العام الماضي، وساعد التنسيق مع البلديات والشركاء المحليين على ضمان حصول نحو 500ر32 ألف شخص على المياه النظيفة والمرافق الصحية.

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها على استعداد لزيادة حجم المساعدات، غير أنه يوجد حاجة لتمويل إضافي، مضيفا أنه لم يتم الحصول سوى 18 مليون دولار من إجمالى 166 مليون دولار قيمة خطة الاستجابة الانسانية لعام 2016.

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