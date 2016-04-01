لأول مرة منذ 4 سنوات.. دحلان يزور الأردن ويحظى باستقبال رسمى

بعد غياب لأكثر من أربع سنوات وصل إلى العاصمة الأردنية عمان عصر الخميس القيادى فى حركة فتح وعضو المجلس التشريعى فى زيارة هى الأولى من نوعها مؤخرا.

يذكر أن طائرة خاصة أقلت دحلان الذى حظى باستقبال رسمى فى إشارة لتراجع مستوى العلاقات بين الأردن وخصمه البارز الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وسبق دحلان بعض أركان حركة فتح من المحسوبين على تياره السياسى.

وكان دحلان قد ساءت علاقته بالأردن وامتنع عن زيارة عمان إثر الحجز قضائيا على أموال شقيقه فى العاصمة الأردنية بموجب مذكرة من الرئيس عباس.

وأكدت “رأى اليوم” بان دحلان فى زيارة “خاصة وإجتماعية” وليست رسمية على الأرجح والهدف حضور عرس إبن شقيقه فى الأردن لكن وصوله للأردن إشارة على اتصالات سابقة حصلت معه.

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