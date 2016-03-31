هاشتاج "زها حديد" المهندسة المعمارية العراقية يتصدر "تويتر" بعد وفاتها

تصدر هاشتاج " زها حديد" المهندسة المعمارية العراقية موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد وفاتها اليوم عن 65 عامًا، إثر إصابتها بأزمة قلبية فى مستشفى بميامى فى الولايات المتحدة، واحتل الوسم المرتبة الثالثة فى قائمة الأكثر تداولاً بالتريند المصرى.

وسادت حالة من الحزن بين الرواد على الوسم لرحيل المهندسة المعمارية زها حديد، وغرد المدونين قائلين " كانت من أهم المعماريين العرب ولها شهرة واسعة فى الأوساط المعمارية الغربية، وحاصلة على وسام التقدير من الملكة البريطانية ربنا يرحمها"، وتابع آخر "العالم والعراق خسر المعمارية الكبيرة زها حديد.. ارقدى بسلام وجعل الله أعمالك فى ميزان حسناتك".

ونعت الفنانة العراقية شذى حسونة على حسابها الرسمى على تويتر الراحلة زها حديد، وكتبت قائلة "كنتى وستضلى فخر العراق والعراقيين".

وتوفيت المهندسة المعمارية العراقية-البريطانية زها حديد الحائزة على جائزة بريتزكر عام 2004، أرقى جوائز الهندسة، اليوم الخميس، عن 65 عامًا إثر إصابتها بأزمة قلبية فى مستشفى بميامى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاة المهندسة المعمارية العراقية زها حديد إثر إصابتها بأزمة قلبية

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