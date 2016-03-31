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صور.. محافظ قنا يشهد مؤتمر اليوم الواحد الأدبي في قنا‎

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مؤتمر اليوم الواحد

مؤتمر اليوم الواحد

شهد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مؤتمر اليوم الواحد الأدبي المقام تحت عنوان “الفعل الإبداعي في قنا – محمود مغربي نموذجًا”، والذي يقيمه نادي الأدب العربي بقنا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بجنوب الصعيد.

وحضر  المؤتمر المستشار الشاعر أحمد ابودقة رئيس المؤتمر والأستاذ سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي والدكتور ابوالفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سابقًا والأستاذ دسوقي الخطاري الأمين العام للمؤتمر والشاعر عماد قطري وعدد من الشعراء والأدباء والمبدعين.

وفي كلمته أعرب محافظ قنا عن سعادته لحضور المؤتمر وأشار الهجان أن محافظة قنا تحظي بعدد كبير من الشعراء والأدباء والمبدعين الذين أثروا الحياة الأدبية من الشعر والغناء والفن الشعبي مثنيًا على دور الشاعر الراحل محمود مغربي الذي كان نموذجًا للفعل الإبداعي وعن مشاركاته في العديد من المناسبات الأدبية المحلية والقومية والعربية.

وأوضح “الهجان”، أن هذا المؤتمر الأدبي الإبداعي من الأحداث الأدبية التي ترصد تقدم وازدهار الحركة الثقافية في قنا وفي نهاية المؤتمر قام محافظ قنا وأعضاء المؤتمر بتكريم الشاعرة ليلى رفاعي والشاعر أحمد عبد الغني والشاعر مراد أحمد حسن لدورهم الثقافي وكتاباتهم المتميزة.

 

مؤتمر اليوم الواحد

مؤتمر اليوم الواحد

مؤتمر اليوم الواحد

مؤتمر اليوم الواحد

مؤتمر اليوم الواحد

مؤتمر اليوم الواحد

مؤتمر اليوم الواحد

مؤتمر اليوم الواحد

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