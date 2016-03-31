بالصور.. توزيع 500 كيلو لحوم على دور الأيتام فى الفيوم

قام وفد من محافظة الفيوم، بتوزيع كميات من اللحوم والمواد الغذائية على دُورالأيتام، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيد اليتيم.

ووزع الوفد، 500 كيلو من اللحوم و300 كرتونة من الحلوى والعصائر على عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودُور الأيتام، فى مساهمة رمزية من المحافظة لإدخال البهجة على الأطفال ودعمهم معنوياً.

ومن جانبه أكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، أن الاحتفال بيوم اليتيم يأتى فى إطار ترسيخ ثقافة مجتمعية بالمسئولية تجاه هؤلاء الأطفال الذين حُرموا من أقرب الناس إليهم، كما تساهم فى تنشئة هؤلاء الأطفال بصورة سوية وإحساس المشاركة ودمجهم مع المجتمع المحيط.

وأضاف مكرم، أن المحافظة تُقيم غداً الجمعة احتفالية كبرى للأيتام بالحديقة الدولية، وذلك بالتعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبى وأكثر من عشرون جمعية أخرى من العاملين فى رعاية الأيتام، وبمشاركة أسر الشهداء وأكثر من 2000 طفل يتيم.

اختتام المؤتمر التدريبى للمحاسبات الحكومية والسياسات النقدية بالفيوم