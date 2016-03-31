أخبار عاجلة

8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى -
المحامي العام لنيابات طنطا يأمر بشكيل فريق لمعاينة موقع انفجار كنيسة مارجرجس -
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا إنفجار طنطا إلى 22 قتيلًا.. وأكثر من 40 مصابًا -
وكيل الصحة بالغربية: 21 قتيلًا وعشرات المصابين بانفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ختام الأنشطة الرياضية بفعاليات أسبوع الكليات بجامعة المنصورة

Google+ Print
ختام الأنشطة الرياضية بفعاليات أسبوع الكليات بجامعة المنصورة ختام الأنشطة الرياضية بفعاليات أسبوع الكليات بجامعة المنصورة
اختتمت منافسات الأنشطة الرياضية بفعاليات أسبوع الكليات بجامعة المنصورة، في العديد من المسابقات الرياضية، وفاز بالمركز فى منافسات الكرة الطائرة طلاب كلية التربية الرياضية، وبالمركز الثانى طلاب كلية الآداب، وفاز بالمركز الثالث طلاب كلية الهندسة.

وفاز فى منافسات الطائرة بالمركز الأول طالبات كلية التجارة، وفاز بالمركز الثانى طالبات كلية الآداب، كما فاز بالمركز الثالث طالبات كلية الهندسة.

كما أقيمت منافسات الكرة الخماسىة وفاز بالمركز الأول كلية الهندسة، بالمركز الثانى كلية العلوم، وفاز بالمركز الثالث كلية طب أسنان.

وفاز فى منافسات كرة اليد وفاز بالمركز الأول كلية التربية رياضية وفاز بالمركز الثانى كلية الهندسة، كما فاز بالمركز الثالث كلية التجارة.

ختام الأنشطة الرياضية بفعاليات أسبوع الكليات بجامعة المنصورة (1)

ختام الأنشطة الرياضية بفعاليات أسبوع الكليات بجامعة المنصورة (2)

ختام الأنشطة الرياضية بفعاليات أسبوع الكليات بجامعة المنصورة (3)

ختام الأنشطة الرياضية بفعاليات أسبوع الكليات بجامعة المنصورة (4)


>- كلية طب المنصورة تكرم نائبى رئيس الجامعة الجديدين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365