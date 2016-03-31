ختام الأنشطة الرياضية بفعاليات أسبوع الكليات بجامعة المنصورة

اختتمت منافسات الأنشطة الرياضية بفعاليات أسبوع الكليات بجامعة المنصورة، في العديد من المسابقات الرياضية، وفاز بالمركز فى منافسات الكرة الطائرة طلاب كلية التربية الرياضية، وبالمركز الثانى طلاب كلية الآداب، وفاز بالمركز الثالث طلاب كلية الهندسة.

وفاز فى منافسات الطائرة بالمركز الأول طالبات كلية التجارة، وفاز بالمركز الثانى طالبات كلية الآداب، كما فاز بالمركز الثالث طالبات كلية الهندسة.

كما أقيمت منافسات الكرة الخماسىة وفاز بالمركز الأول كلية الهندسة، بالمركز الثانى كلية العلوم، وفاز بالمركز الثالث كلية طب أسنان.

وفاز فى منافسات كرة اليد وفاز بالمركز الأول كلية التربية رياضية وفاز بالمركز الثانى كلية الهندسة، كما فاز بالمركز الثالث كلية التجارة.

- كلية طب المنصورة تكرم نائبى رئيس الجامعة الجديدين