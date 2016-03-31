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المحافظ يطلب تدخل وزير الشباب لإلغاء قرار زيادة عضوية نادى بنى سويف

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المحافظ يطلب تدخل وزير الشباب لإلغاء قرار زيادة عضوية نادى بنى سويف المحافظ يطلب تدخل وزير الشباب لإلغاء قرار زيادة عضوية نادى بنى سويف
خاطب المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، للتدخل بشأن إعادة النظر فى قرار الجمعية العمومية لنادى بنى سويف الرياضى خلال اجتماعها العادى، بزيادة الاشتراك السنوى "شاملا التبرعات" من 3400 إلى 25 ألف جنيه.

وذكر بيان أصدرته العلاقات العامة للمحافظة اليوم أن المحافظ كلف السكرتير العام اللواء حسام الدين رفعت بمخاطبة مدير الشباب والرياضة أحمد سرور لإعمال السلطة المخولة له فى المادة 39 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، وذلك للتوصل لإعادة النظر فى قرار زيادة الاشتراك، خاصة وأن جدول أعمال الجمعية العمومية للنادى ورد خاليا من إدراج الموضوع الخاص بزيادة الاشتراك، الأمر الذى يوصم قرار زيادة الاشتراك بالعوار القانونى.


>عمومية نادى بنى سويف ترفع قيمة اشتراك العضوية لـ25 ألف جنيه

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