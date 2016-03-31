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بالصور.. "أمل جديد لعلاج الألم" فى مؤتمر لجامعة المنصورة

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بالصور.. "أمل جديد لعلاج الألم" فى مؤتمر لجامعة المنصورة بالصور.. "أمل جديد لعلاج الألم" فى مؤتمر لجامعة المنصورة
استمرت فعاليات المؤتمر الحادى عشر "الاتجاهات الحديثة فى التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم"، بفندق بورسعيد، و الذى ينظمه قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية بكلية الطب بجامعة المنصورة.

وأكدت الدكتورة منى حشيش أن المؤتمر عرض الجديد فى استعمال السونار فى علاج الألم المزمن، و استعمال جهاز السونار فى التخدير الموضعى للطرف السفلى والعلوى، و استعمال جهاز السونار فى التخدير الموضعى لحالات العناية المركزة، و الأمان فى التخدير، و تخدير حالات صعوبة الممر التنفسي.

وأشار الدكتور عامر عبد الله عطية أستاذ التخدير وعلاج الألم إلى أن المؤتمر يناقش هذا العام الجديد فى استخدام الطرق الحديثة للتخدير للسيدات الذين يعانون من بعض الأمراض في الصمامات القلبية أثناء الولادة.

وأضاف ان المؤتمر يقدم الجديد فى علاج الآلام المزمنة، والتى تنقسم إلى آلام مزمنة مصاحبة للأورام السرطانية، وآلام مزمنة حميدة تندرج منها آلام الظهر والرقبة وآلام الغضروف، وعرق النسا وخشونة الظهر وتيبس الكتف والآلام المصاحبة للحزام النارى، وآلام خشونة الركبتين والآلام الناتجة من إصابات الأعصاب.
>ويقدم المؤتمر الجديد فى علاج الآلام المصاحبة للأورام، وحدوث تطور فى استخدام العقاقير المخدرة ومشتقات المورفين نتج عنها وجود أدوية أشد قوة وأقل فى الآثار الجانبية، بالإضافة إلى استخدام العلاج التداخلى لعلاج الألم بالحقن.

كما دارت حلقة نقاشية حول علاج آلام غضروف الظهر الغيرجراحى، باستخدام التقنيات الحديثة كشفط الغضروف باستخدام التردد الحرارى، أما بالنسبة لآلام الحزام النارى فكانت الرسالة الموجهة لأطباء الجلدية فى والوطن العربى بإعطاء جرعة مناسبة من مضادات الفيروس، يتبعها حقن جذور الأعصاب السمبتاوية المغذية للمنطقة المصابة وذلك في أول أسبوع من الإصابة مما ينتج عنه تقليل نسبة حدوث آلام ما بعد الحزام النارى وكذلك استخدام التردد الحرارى في علاج آلام الحالات المتقدمة من خشونة الركبتين.

موتمر-أمل-جديد-لعلاج-الألم-(1)

موتمر-أمل-جديد-لعلاج-الألم-(2)

موتمر-أمل-جديد-لعلاج-الألم-(3)

موتمر-أمل-جديد-لعلاج-الألم-(4)

موتمر-أمل-جديد-لعلاج-الألم-(5)


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