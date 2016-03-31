أهالى الغار يشيعون جثمان الطفل "عبد الرحمن" الذى توفى فى المدرسة بسبب الإهمال

شيع أهالى قرية الغار التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية ، جثمان الطفل "عبد الرحمن أسامة" الذى صدمته سيارة أستاذة جامعية فى فناء المدرسة، خلال خروجها بصحبة أطفالها التلاميذ بذات المدرسة، ذلك وسط حالة من الغضب مطالبين بضرورة أن تأخد التحقيقات مسارها الطبيعى.>.

كان قرر أحمد ياسين مدير نياية مركز الزقازيق، تجت إشراف المستشار أحمد الفقى محامى عام نيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل "دينا" معيدة بجامعة الزقازيق والتحفظ على سيارتها، على ذمة التحقيقات، لصدمها طفلا فى فناء المدرسة مما أدى لوفاته والتصريح بدفن الجثة.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بوصول "عبد الرحمن أسامة عبد الرحمن" 5 سنوات تلميذ بالروضة بالمدرسة الإنجليزية لمستشفى الأحرار.

وأسفرت التحقيقات التى أشرف الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث مركز الزقازيق، أن خلال خروج المتهة من فناء المدرسة من ناحية الجراج بسيارتها بعد تسلم أبنائها، صدمت المجنى عليه الذى كان متوجها لركوب الأتوبيس الخاص به.

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