أخبار عاجلة

8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى -
المحامي العام لنيابات طنطا يأمر بشكيل فريق لمعاينة موقع انفجار كنيسة مارجرجس -
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا إنفجار طنطا إلى 22 قتيلًا.. وأكثر من 40 مصابًا -
وكيل الصحة بالغربية: 21 قتيلًا وعشرات المصابين بانفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى الغار يشيعون جثمان الطفل "عبد الرحمن" الذى توفى فى المدرسة بسبب الإهمال

Google+ Print
أهالى الغار يشيعون جثمان الطفل "عبد الرحمن" الذى توفى فى المدرسة بسبب الإهمال أهالى الغار يشيعون جثمان الطفل "عبد الرحمن" الذى توفى فى المدرسة بسبب الإهمال
شيع أهالى قرية الغار التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية ، جثمان الطفل "عبد الرحمن أسامة" الذى صدمته سيارة أستاذة جامعية فى فناء المدرسة، خلال خروجها بصحبة أطفالها التلاميذ بذات المدرسة، ذلك وسط حالة من الغضب مطالبين بضرورة أن تأخد التحقيقات مسارها الطبيعى.
>.

كان قرر أحمد ياسين مدير نياية مركز الزقازيق، تجت إشراف المستشار أحمد الفقى محامى عام نيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل "دينا" معيدة بجامعة الزقازيق والتحفظ على سيارتها، على ذمة التحقيقات، لصدمها طفلا فى فناء المدرسة مما أدى لوفاته والتصريح بدفن الجثة.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بوصول "عبد الرحمن أسامة عبد الرحمن" 5 سنوات تلميذ بالروضة بالمدرسة الإنجليزية لمستشفى الأحرار.

وأسفرت التحقيقات التى أشرف الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث مركز الزقازيق، أن خلال خروج المتهة من فناء المدرسة من ناحية الجراج بسيارتها بعد تسلم أبنائها، صدمت المجنى عليه الذى كان متوجها لركوب الأتوبيس الخاص به.

موضوعات متعلقة:

http://youm7.com/story/2016/3/31/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1/2654782
>"نيابة الزقازيق" تخلى سيبل طبيبة تسببت فى مقتل طفل صدمته بسيارتها ‎

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365