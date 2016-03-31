العثور على جثة طفل مشنوقًا بمنزله بقرية المعابدة فى أسيوط

عثر رجال المباحث باسيوط، على طفل، لقى مصرعه مشنوقًا، عثر عليه داخل أحد المنازل بقرية المعابدة الشرقية، بمركز أبنوب، فى ظروف غامضة.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من أمور مركز أبنوب، يفيد وصول بلاغ يفيد العثور على الطفل "عباس ح. م" 10 سنوات، بأحد منازل قرية المعابدة الشرقية، التابعة لمركز أبنوب مشنوقا بحبل، ملفوفا حول رقبته.

وانتقل ضباط المباحث والإسعاف، إلى المنطقة، وتم استدعاء النيابة التى عاينت الجثة، وأمرت بنقلها إلى مشرحة مستشفى ـبنوب المركزى، تم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف مباحث مركز أبنوب جهودها لمعرفة ملابسات الحادث.

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