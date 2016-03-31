نصائح تمكنك من اختيار عربة أطفال تناسب طريقة حياتك

إن عملية شراء السيارة لا تقل عن عملية شراء العربة، فكلتاهما لهما نفس المواصفات من موديلات ومزايا وخيارات؛ ما يزيد الأمر تعقيداً. ولإخراجكِ من كل تلك الحيرة تعطيك المديرة الإدارية لسلسلة محلات" دي بي بابيز" الإمارات جيني حداد وفريقها تحريرك من الحيرة في اتخاذ القرار، وتقديم بعض النصائح إليك:

النصيحة الأولى: عربة طفلكِ تعكس شخصيتك

اسألي نفسك: ما هي النشاطات التي تخططين للقيام بها مع طفلك في عربته؟ فإذا كانت معظم زياراتك في أماكن مغلقة مثل مراكز التسوق فمن المؤكد أنكِ ستحتاجين إلى عربة خفيفة الوزن، وحجمها مناسب للتحرك للأماكن المزدحمة والضيقة.

النصيحة الثانية: ما هي وسيلتك للتنقل

هل عادة ما تستقلين وسائل النقل العام؟ هل لديكِ مكان مخصص في المقعد الخلفي من سيارتك لتثبيت العربة عليه؟ أم أنك ستتنقلين بكثرة بين الرحلات الجوية؟ إذاً اختيارك الأفضل سيذهب للعربات ذات الوزن الخفيف، فمن السهل عليك حملها وطيها ووضعها في أماكن ضيقة. إذا كنت تملكين سيارة فعليكِ اختيار عربة مناسبة لتثبيت مقعد السيارة الخاص بطفلك.

النصيحة الثالثة: ما هي المزايا التي عليك اختيارها؟

من المزايا التي لا يمكن الاستغناء عنها هي العربة التي لديها مقعد يسهل إرجاعه للخلف بالكامل، وحزام يحتوي على خمسة أربطة؛ بحيث يسهل ربطه وفكه من مقعد العربة، ومظلة لوقاية الطفل من الشمس، بالإضافة إلى كيس تخزين في أسفل العربة يتسع لحوالي أربعة كيلوغرامات ونصف. كما يمكنكِ إضافة مزايا أخرى مهمة إلى حد ما، ولكن يمكنك الاستغناء عنها، مثل المقود القابل للتعديل وصينية لوضع الطعام، وحامل أكواب مع إمكانية توافر ميزة طي العربة باستخدام يد واحدة.

النصيحة الرابعة: ما هو أسلوبكِ؟

تذكري ما ذكرناه سابقاً بأن عربة طفلكِ تعكس شخصيتك. لذلك يجب أن يتناسب شكل عربة طفلك مع شخصيتك؛ لأنها ستلازمك في معظم الأوقات. فإذا استطاعت صيحات الموضة أن تلهمك في اختيار ملابسكِ وأثاث منزلك وجميع أدواتك؛ لذا فلا بد أن لديها نفس القدرة؛ لتؤثر عليكِ في اتخاذ قرار اختيار عربة لطفلك.

النصيحة الخامسة: اختبري قيادة عجلات عربة طفلك

لا تترددي بوضع أغراض على العربة وأشياء أخرى ثقيلة؛ لتختبري مدى الوزن الذي تتحمله؛ لتتمكني من تقدير وزن طفلك. تذكري أن هذه العربة ستبقى مع طفلك لسنوات عديدة؛ لذلك خذي بعين الاعتبار وزنه الذي سيتزايد مع عمره. اختبري قدرة العربة على التحرك أثناء تحريكها بيد واحدة، قد تضطرين للقيام بهذه الحركة مستقبلاً.

النصيحة السادسة: أنفقي مبلغاً أكثر بقليل؛ لتحصلي على عربة تخدمكِ لوقت أطول

يندرج هذا النوع من العربات ضمن قائمة الأشياء التي تنفق عليها مبلغاً أعلى في بداية الأمر؛ لتحصلي على ما تريدين، وبالتالي تستخدمينها لفترة أطول. قد تكون المزايا الموجودة في العربة السبب في سعرها المرتفع؛ لذلك لا تلغي هذا النوع من العربات من قائمتك؛ لأن شرائها سيفيدك على المدى البعيد.