ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة مناديل ورقية مغشوشة بالمرج

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط صاحب مصنع غير مرخص للمنتجات الورقية، يقوم بإنتاج وتصنيع المناديل الورقية مستخدمًا خامات رديئة بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام صاحب مصنع غير مرخص للمنتجات الورقية بدائرة قسم شرطة المرج بإنتاج وتصنيع المناديل الورقية مستخدمًا فى ذلك خامات رديئة وبدون فواتير تفيد بمشروعية حيازتها وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية لكبرى الشركات؛ تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تشكيل فريق بحث تكون من ضباط الإدارة وقاموا بمداهمة المصنع المتحرى عنه وضبط 7766 عبوة مناديل ورقية عليها إحدى العلامات التجارية المعروفة، بالإضافة إلى ضبط 3 أطنان و548 قطعة لمستلزمات التصنيع مدون عليها العلامة التجارية، وتم عرض المتهم على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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