حارس شباب الضبعة: أنا رجل مباراة الزمالك.. وماكليش أشاد بي

"الجميع تحدث عني بشكل إيجابي حتى مدرب الزمالك أليكس ماكليش أشاد بي" هكذا تحدث أحمد "بوسكا" حارس مرمى شباب الضبعة عقب الهزيمة أمام الزمالك.

وكان الضبعة قد سقط أمام الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس بملعب بتروسبروت في إطار دور الـ32 من كأس مصر.

وتحدث بوسكا لقناة "النهار اليوم" قائلا:"قدمت مباراة جيدة وأشاد ماكليش مدرب الزمالك بي عقب نهايتها".

وأضاف"الكل يتحدث عني بشكل إيجابي وسعيد بهذا الأمر".

وبسؤاله عن مسيرته الكروية علق"أنا عميد اللاعبين في الممتاز ب".

وواصل"لقد تنقلت بين العديد من الأندية مثل القناة والترسانة وبني عبيد وأخيرا شباب الضبعة".

وأتم"كنت قريبا من الانتقال للجونة لكن توقف النشاط هناك حال دون إتمام التعاقد في النهاية".