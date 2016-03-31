أخبار عاجلة

8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى -
المحامي العام لنيابات طنطا يأمر بشكيل فريق لمعاينة موقع انفجار كنيسة مارجرجس -
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا إنفجار طنطا إلى 22 قتيلًا.. وأكثر من 40 مصابًا -
وكيل الصحة بالغربية: 21 قتيلًا وعشرات المصابين بانفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك: حققنا المراد وغياب كهابا عن الإسماعيلي لن يؤثر

Google+ Print
الزمالك: حققنا المراد وغياب كهابا عن الإسماعيلي لن يؤثر الزمالك: حققنا المراد وغياب كهابا عن الإسماعيلي لن يؤثر

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن فريقه "حقق المراد والمطلوب من المباراة وتلك هي طبيعة مباريات الكأس، دائما صعبة".

الزمالك فاز على شباب الضبعة بثنائية مقابل لاشيء في دور الـ32 من كأس ليتأهل لمواجهة اتحاد الشرطة في دور الـ16. (طالع التفاصيل)

وقال إسماعيل يوسف عقب المباراة: "الزمالك اطمأن على مستوى محمد إبراهيم وأحمد حمودي".

وعن غياب محمود عبد المنعم "كهربا" عن مواجهة الإسماعيلي بسبب الإيقاف، قال مدير الكرة بالزمالك: "غياب كهربا لن يؤثر على الفريق".

وأوضح "نمتلك بدلاء أقوياء ودائما لدينا البدائل".

وأتم "ملف الكأس تم إغلاقه وسنبدأ التركيز في الدوري ومواجهة الإسماعيلي".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الاثنين في استئناف مسابقة الدوري المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين