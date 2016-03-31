الزمالك: حققنا المراد وغياب كهابا عن الإسماعيلي لن يؤثر

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن فريقه "حقق المراد والمطلوب من المباراة وتلك هي طبيعة مباريات الكأس، دائما صعبة".

الزمالك فاز على شباب الضبعة بثنائية مقابل لاشيء في دور الـ32 من كأس مصر ليتأهل لمواجهة اتحاد الشرطة في دور الـ16. (طالع التفاصيل)

وقال إسماعيل يوسف عقب المباراة: "الزمالك اطمأن على مستوى محمد إبراهيم وأحمد حمودي".

وعن غياب محمود عبد المنعم "كهربا" عن مواجهة الإسماعيلي بسبب الإيقاف، قال مدير الكرة بالزمالك: "غياب كهربا لن يؤثر على الفريق".

وأوضح "نمتلك بدلاء أقوياء ودائما لدينا البدائل".

وأتم "ملف الكأس تم إغلاقه وسنبدأ التركيز في الدوري ومواجهة الإسماعيلي".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الاثنين في استئناف مسابقة الدوري المصري.