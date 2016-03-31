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بعد الاتجاه مباشرة إلى غرف خلع الملابس.. باسم مرسي يغادر الملعب منفردا

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بعد الاتجاه مباشرة إلى غرف خلع الملابس.. باسم مرسي يغادر الملعب منفردا بعد الاتجاه مباشرة إلى غرف خلع الملابس.. باسم مرسي يغادر الملعب منفردا

غادر باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك ملعب بتروسبورت منفردا عقب نهاية مباراة الفريق أمام شباب الضبعة.

الزمالك فاز على شباب الضبعة بثنائية مقابل لاشيء في دور الـ32 من كأس ليتأهل لمواجهة اتحاد الشرطة في دور الـ16. (طالع التفاصيل)

باسم مرسي شارك في المباراة منذ البداية قبل أن يخرج مستبدلا في الدقيقة 70.

واتجه باسم مرسي مباشرة إلى غرف خلع الملابس ولم يجلس على مقاعد بدلاء الزمالك عقب خروجه من الملعب.

وتوجه إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك للاعب، إلا أنه في النهاية عاد وحيدا وغادر باسم مرسي الملعب منفردا.

كما غادر أكثر من لاعب في صفوف الزمالك بشكل منفرد أيضا.

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