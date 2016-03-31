وحيد حامد: فقدت شهيتى الفكرية وشعرت بالبلادة بعد حبس فاطمة ناعوت

قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إنه فقد شهيته الفكرية بعد حكم حبس الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، 3 سنوات، وشعر بحالة من البلادة الشديدة، لافتًا إلى أنه كان يتوقع أن تصحح محكمة الاستئناف الحكم الذى أصدرته محكمة أول درجة ضد فاطمة ناعوت.

وأضاف "حامد" خلال مداخلة هاتفية للإعلامى حمدى رزق، أنه يشعر بالهزيمة بعد الحكم على فاطمة ناعوت، وأصبحت ساحات اليأس لديه متضخمة، مشيرًا إلى أنه لابد أن يتم تغيير القوانين الضالة داخل الدولة، مطالبًا مجلس النواب بإلغاء القوانين التى تحاصر وتحدد حرية الرأى والإبداع، وقال: "وهناك خلايا تم توظيفها وتجنيدها للعمل على فعل كل ما يسىء إلى سمعة مصر على المستوى المحلى والدولى".

وأوضح وحيد حامد، أن هناك رِدة فى المجتمع، مضيفًا: "علينا أن نرى ظاهرة انتشار النقاب، وعلينا أن ننظر للشارع لنرى ظاهرة التأسلم الكاذب بداخله، وماذا تفعله جماعة الإخوان فى سبيل تشويه المعتقدات الدينية السليمة ونشر البدع الخاصة بها"، مشيرًا إلى أنه ما زالت هناك خلايا تعمل بقوة، وما زالت تحقق مكاسب داخل الدولة.

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