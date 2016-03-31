ضبط تشكيل عصابى استولى على 10 آلاف جنيه من شركة ببورسعيد تحت تهديد السلاح

تمكن فريق البحث الجنائى، بمديرية أمن بور سعيد، اليوم الخميس، من تحديد التشكيل العصابى لعملية السطو المسلح على إحدى شركات القطاع الخاص بدائرة حى الشرق، والاستيلاء على مبالغ مالية، و3 هواتف محمولة، ولاب توب .

تلقى قسم شرطة الشرق بلاغا من المواطن "م . س . م" 27 عاما، موظف، ونجل مالك إحدى شركات الاستيراد بقيام 4 أشخاص ملثمين بسرقة 10 آلاف جنيه، و3 هواتف محمولة، وجهاز لاب توب، تحت تهديد السلاح.

وأكدت تحريات الرائد تامر سليم رئيس مباحث قسم شرطة الشرق و الملازم أول أحمد عطية معاون المباحث، أن مرتكبى الواقعة،" أ. ش . ح" عاطل، 24 عاما، له معلومات جنائية، و"أ . م . م" عاطل، 26 عاما، و" أ . ج . إ"، 18 عاما، عاطل، و"ف . م . س" عاطل، 19 عاما و "و . ش . خ" عاطل 41 عاما.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، الأول حتى الخامس، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، "مقروطة وسلاح أبيض"، وبمواجهتهم اعترفوا بالاشتراك مع المتهم الهارب فى ارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات، وإحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب لمباشرة التحقيقات.

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