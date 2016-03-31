ربة منزل تتهم طبيبًا بنسيان "فوطة" داخل بطنها منذ 11 عامًا بالقليوبية

اتهمت ربة منزل بقليوب، اليوم الخميس، طبيبًا، بنسيان منشفة طبية "فوطة" داخل بطنها، وذلك أثناء إجراء عملية جراحية لها، منذ عام 2005، تحرر المحضر اللازم، وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية إخطارا بالواقعة.

دلت تحريات المباحث، تلقى مأمور قسم قليوب، بلاغًا من المدعوة، "حنان ح ع" 47 عاما، ربة منزل، ومقيمة بقليوب البلد، دائرة القسم، بأنه فى عام 2005 توجهت لعيادة الدكتور "ه.ا" بدائرة القسم، لاستئصال المرارة، ومنذ شهر شعرت بحالة إعياء شديد وآلام بالبطن، فقامت بعمل فحوصات وتحاليل، وتبين أنها تعانى من ورم بالبطن، وأثناء إجراء عمليه جراحية لاستئصاله بمستشفى الرحمة بشبين القناطر، تبين للأطباء وجود منشفة طبية داخل البطن.

واتهمت السيدة الطبيب بالإهمال أثناء إجراء العملية الجراحية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1191 إدارى قسم قليوب لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة العامة.

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