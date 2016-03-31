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تحليل في الجول – أحمد بلال يتحدث: أزمة المنتخب؟ البحث عن صلاح والظهيرين

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تحليل في الجول – أحمد بلال يتحدث: أزمة المنتخب؟ البحث عن صلاح والظهيرين تحليل في الجول – أحمد بلال يتحدث: أزمة المنتخب؟ البحث عن صلاح والظهيرين

يؤمن أحمد بلال لاعب الأهلي السابق أن منتخب مصر يعاني من أزمة هجومية تتمثل في عدم وجود حلول سوى الاعتماد على محمد صلاح.

وكان منتخب مصر قد تغلب على نيجيريا يوم الثلاثاء بملعب برج العرب في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017 بهدف دون رد ليقترب كثيرا من التأهل للبطولة.

وتحدث أحمد بلال عن بعض النقاط الجيدة والسلبية التي رأها في مباراة منتخب مصر لـFilGoal.com وكل ما يلي على لسانه.

أزمة

"كانت مباراة متوسطة المستوى وأهم شيء هو الفوز والاقتراب من التأهل لبطولة إفريقيا، لكن علينا النظر إلى السلبيات لعلاجها قبل الفترة الهامة المقبلة".

"أولا لدينا أزمة في أن الظهيرين لا يهاجمان فلا يوجد فريق ليس لديه ظهيرين يقومان بأدوار هجومية".

"مع كامل تقديري لمجهود حمادة طلبة المميز في الناحية الدفاعية، لكننا نحوض المباريات بدون ظهير أيسر قادر على إنعاش الناحية الهجومية".

"النقطة السلبية الثانية هي الاعتماد الكامل على محمد صلاح كمفتاح لعب هجومي فلم أشاهد أي تمريرات سوى لصلاح من أجل بدء الهجوم".

"ماذا لو غاب محمد صلاح؟ هل نفقد كل شيء حينها؟ للأسف نعاني من عدم وجود حلول هجومية كثيرة".

كيف نبني فريقا قويا

"الاحتكاك القوي بالفرق الكبيرة من خلال خوض العديد من المباريات الودية القوية".

"ينقصنا أيضا إعداد بدني قوي خاصة وإنني رأيت بعض اللاعبين انخفض معدل أدائهم مع منتصف الشوط الأول".

موقف من التصنيف الأول

"أتمنى أن لا نعتمد على التصنيف دائما، فالمنتخب الذي يريد أن ينافس على التأهل لكأس العالم ويكون بطل قارته لا ينظر لتلك الأمور".

"يجب أن نكون فريقا قويا حتى لو كنا في أي تصنيف".

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فيديو اليوم السابع

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