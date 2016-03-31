صور.. وزير الطيران يكرم طاقم الرحلة المختطفة

استقبل شريف فتحي، وزير الطيران المدني، طاقم رحلة مصر للطيران، رقم MS181 والتي تعرضت للاختطاف، صباح الثلاثاء الماضي، أثناء عودتها من مطار برج العرب إلى مطار القاهرة.

قام وزير الطيران بتكريم طاقم الرحلة ومنحهم شهادات تقدير لأدائهم المتميز الذي نال استحسان الجميع، وتوجه الوزير بالشكر والتقدير لهم بداية من الكابتن عمرو الجمال قائد الرحلة ومساعده الكابتن حمد القداح وحسام أسامة رئيس طاقم الضيافة وأفراد الضيافة ياسمين سبل ونهال البرقوقي ونيرة الديب وحازم أبوبكر وضابط أمن الطائرة حازم الشاهد الذىن تعاملوا جميعًا بحكمة وحظر مع الموقف من أجل سلامة الركاب وفقا لتعليمات أمن الطيران الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو”.

وأشاد “فتحي”، بجهود فريق العمل المدرب على المواقف المماثلة وحالات الطوارئ كما أثني على تعاملهم بمهنية شديدة مع خاطف الطائرة بداية من طلبه تحويل مسار الرحلة إلي لارناكا وإصرارهم علي البقاء في الطائرة حتي إجلاء أخر راكب بسلام.

وأكد “فتحي”، على ثقته الكبيرة في كفاءة العنصر البشري داخل قطاع الطيران المدني المصري وحرصهم علي أداء واجبهم علي أكمل وجه رغم التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع وهو ما يعد قيمة مضافة لهذا المرفق الحيوي وقد ظهر ذلك جليا في هذا الحادث من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية بإدارة الأزمة.

أعرب طاقم الطائرة عن شكرهم وامتنانهم بتكريم وزير الطيران واكدوا أنهم تعاملوا مع الموضوع بجدية، حتي لو كانت المخاطرة لا تتعدي 1% . وأكد الطاقم بأكمله أن السلاح الدفاعي المستخدم كان الثبات الانفعالي وضبط النفس.

حضر اللقاء كل من صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار هشام الديب نائب رئيس شركة الخطوط الجوية والطيار شريف خليل رئيس قطاع العمليات الجوية وعلاء عبدالله نائب رئيس قطاع الصيافة الجوية وياسين الغنام مدير عام الأمن بشركة الخطوط الجوية.