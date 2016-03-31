مصرع شخصين وإصابة ثالث بسبب خلافات ثأرية في الأقصر

لقى شخصين مصرعهما وأصيب آخر بجروح خطيرة، مساء اليوم، إثر قيام أفراد مسلحين بإطلاق وابل من الرصاص عليهم أخذا بالثأر بقرية القبلي قمولا بمركز شرطة القرنة غرب الأقصر.

تلقى اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، اخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة القرنة، يفيد بمقتل “محمد .ف.ع” 60 عامًا و”أحمد.م.ف” 32 عامًا، وإصابة “أشرف.م.ف” 35 عامًا، إثر هجوم أفراد مسلحين بسبب خلافات ثأرية.

تم ايداع جثتي المجني عليهما في مشرحة مستشفى القرنة المركزي، وتحويل المصاب إلى مستشفى الأقصر الدولي، حيث تم إصابته بطلق ناري في اليد اليسرى.

وتكثف الأجهزة الأمنية من مجهوداتها لإلقاء القبض على الجناة الذين لازو بالفرار بعد فعلتهم، كما تم فرض فرض كردون أمني حول القرية تحسبًا لتجدد الأشتباكات بين الطرفين.