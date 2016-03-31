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تفجير عبوتين ناسفتين بدون خسائر خلال حملات أمنية بشمال سيناء

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تفجير عبوتين ناسفتين بدون خسائر خلال حملات أمنية بشمال سيناء تفجير عبوتين ناسفتين بدون خسائر خلال حملات أمنية بشمال سيناء
فجرت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، اليوم الخميس، عبوتين ناسفتين، تم اكتشافهما خلال حملات أمنية بشمال سيناء.

وقال مصدر أمنى إن الحملات استهدفت جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، وتم أثناء التحركات اكتشاف عبوتين ناسفتين مزروعتين بجانب طرق تسلكها القوات، وعلى الفور تم تفجيرهما عن بعد بدون خسائر.

وأضاف المصدر أن القوات ألقت القبض على 12 شخصا من المشتبه بهم، وجار فحصهم لبحث مدى تورطهم فى الأحداث.

كما تم التحفظ على سيارتين ماركة فيرنا، وجار فحصهما عن طريق الجهات المعنية.


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