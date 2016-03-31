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حسين سالم يقدم مستندات بتصالحه مع الدولة فى قضية "أرض البياضية" 3أبريل

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حسين سالم يقدم مستندات بتصالحه مع الدولة فى قضية "أرض البياضية" 3أبريل حسين سالم يقدم مستندات بتصالحه مع الدولة فى قضية "أرض البياضية" 3أبريل

>على الرغم من انتهاء جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد من التسوية مع رجل الأعمال حسين سالم ونقل 78 % من ثروته، بما يقدر بنحو 5 مليار و 700 مليون جنيه، إلى خزينة الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده، فإنه يتبقى فى القضايا المتهم فيها قضية أرض البياضية والمؤجلة لجلسة 3 أبريل المقبل لتقديم المستندات.

وقالت مصادر إن رجل الأعمال حسين سالم سيقدم خلال الجلسة المقبلة فى قضية أرض البياضية المتهم فيها مع يوسف والى وزير الزراعة الأسبق وآخرين، ما يثبت تصالحه مع الدولة وقيامه بسداد مستحقات الدولة فى ذات القضية، ومن ثمة طلب انقضاء الدعوى الجنائية ضده، ليتمكن من رفع اسمه من على قائمة الترقب والوصول والعودة إلى .

يواجه المتهمون فى القضية، اتهامات بيع أرض محمية جزيرة البياضية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.


>- دفاع حسين سالم يعلن انتهاء نقل 78% من ثروته للدولة بإجمالى 5.7 مليار جنيه

- انتهاء اللجان من تقييم ممتلكات حسين سالم.. مصادر: جهاز الكسب غير المشروع طلب زيادة النسبة المتنازل عنها.. ورجل الأعمال يستجيب للمطالب.. و"الكسب" يتخذ القرار النهائى بشأن التصالح خلال أيام

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