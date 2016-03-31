توقف حركة المرور بسبب مقطورة معطلة أعلى الأوتوستوراد

تسبب عطل فى سيارة نقل ثقيل "مقطورة" بمنزل الأوتوستراد، اليوم الخميس، فى توقف حركة المرور أمام العديد من السيارات للمتجه من الدائرى وفى طريقه إلى مناطق حلوان، وبمجرد تلقى غرفة عمليات المرور البلاغ، تم الدفع بضباط الإدارة، وبصحبتهم ونش، للعمل على سحب السيارة وإنزالها من أعلى الطريق .

كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت بلاغًا من النجدة يفيد بمقطورة معطلة أعلى طريق الأوتوستراد وظهور كثافات عالية أعلى الطريق، وعلى الفور تم الدفع بخدمات مرورية وونش لرفع آثار الحادث، وإزالة المعوقات أمام حركة المركبات.

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