أخبار عاجلة

8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى -
المحامي العام لنيابات طنطا يأمر بشكيل فريق لمعاينة موقع انفجار كنيسة مارجرجس -
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا إنفجار طنطا إلى 22 قتيلًا.. وأكثر من 40 مصابًا -
وكيل الصحة بالغربية: 21 قتيلًا وعشرات المصابين بانفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

توقف حركة المرور بسبب مقطورة معطلة أعلى الأوتوستوراد

Google+ Print
توقف حركة المرور بسبب مقطورة معطلة أعلى الأوتوستوراد توقف حركة المرور بسبب مقطورة معطلة أعلى الأوتوستوراد
تسبب عطل فى سيارة نقل ثقيل "مقطورة" بمنزل الأوتوستراد، اليوم الخميس، فى توقف حركة المرور أمام العديد من السيارات للمتجه من الدائرى وفى طريقه إلى مناطق حلوان، وبمجرد تلقى غرفة عمليات المرور البلاغ، تم الدفع بضباط الإدارة، وبصحبتهم ونش، للعمل على سحب السيارة وإنزالها من أعلى الطريق .

كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت بلاغًا من النجدة يفيد بمقطورة معطلة أعلى طريق الأوتوستراد وظهور كثافات عالية أعلى الطريق، وعلى الفور تم الدفع بخدمات مرورية وونش لرفع آثار الحادث، وإزالة المعوقات أمام حركة المركبات.


>- زحام مرورى بمحور صلاح سالم بسبب حادث تصادم سيارتين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365