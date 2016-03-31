انتظام جميع الرحلات المتوجهة إلى أوروبا.. والإيطالية تشهد تأخرًا 30 دقيقة

شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، انتظامًا فى إقلاع جميع الرحلات المتوجهة إلى المطارات الأوروبية عدا الرحلة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية المتوجهة إلى روما.

وأوضح مصدر ملاحى بمطار القاهرة الدولى، أن الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران المتوجهة إلى أثينا وباريس وقبرص أقلعت فى مواعيدها المقررة ولم تشهد أى تأخيرات.

كما أقلعت الطائرة المتوجهة إلى ميونخ والتابعة لشركة خطوط لوفتهانزا فى موعدها المقرر، عدا الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية المتوجهة إلى روما، والتى شهدت تأخرًا فى إقلاعها بلغ 30 دقيقة، انتظارًا لإذن الإقلاع من روما.

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